Obezite ameliyatıyla yaşama bağlandılar

İzmir'de yıllardır obezite ile mücadele eden 48 yaşındaki Hamza Turan ve 21 yaşındaki Metin Atalay'ın, ayağında çıkan topuk dikeni hayatlarını kararttı. Normalde zaten kilolu olan iki Turan ve Atalay, topuk dikeni yüzünden hareket edemeyince kısa sürede aşırı kilo aldı. Turan 250 kiloya, atalay ise 160 kiloya ulaştı. Fazla kiloları yüzünden çalışamayacak duruma gelen iki çocuk babası Hamza Turan, fazla kiloları yüzünden sosyal hayatta psikolojik baskılara uğrayınca Hamza Turan, adeta hayata küstü. Turan, zayıflamak için ne yaptıysa yine de bir sonuç elde edemeyince son çare olarak ameliyat olmaya karar verdi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Nuri Dilek'in ekibi tarafından ameliyat edilen Turan birkaç gün içerisinde hızla kilo vermeye başlayarak 250'den 205 kiloya düştü.

NE YAPTIYSA OLMADI

160 kiloya kadar çıkmasıyla eğitimine ara vermek zorunda kalan, gününün 24 saatini eve kapanarak geçiren Metin Atalay sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Bilgisayarda oyun alışkanlığı, fast food gibi yaşam alışkanlıkları nedeniyle sosyal çevreye kapalı, içe dönük yetişmesine neden olan Atalay, fazla kiloları nedeniyle hayata küstü. 16 yaşında obez olan genç, ilerleyen yıllarda kilo almaya devam edince evden çıkamaz hale geldi. 17 yaşında evden çıkamadığı için okulundan ve arkadaşlarından ayrı kalan Atalay, doktorların verdiği diyet ve spor reçetesini bir türlü uygulayamayınca sağlığı her geçen gün biraz daha bozulmaya başladı. Oğlunun durumuna üzülen baba Mahmut Atalay, son çare olarak oğlunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde Op. Dr. Osman Nuri Dilek'e götürdü. Obezite ameliyatı olan genç hızla kilo vermeye başladı.