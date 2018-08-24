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Emre Akbaba transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Akhisarsporlu sol bek için kozlarını paylaşıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Ömer Bayram paylaşılamıyor

TRANSFER sezonunun bitmesine sayılı günler kala alternatif sol bek arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu, bu kez de Akhisarsporlu için kesişti. Geçen hafta Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer etmek için yarışa girişen ezeli rakipler, Akhisarspor'un A 'da da forma giyen futbolcusuna talip oldu. Geçen hafta Emre Akbaba'yı sarı-lacivertlilerin elinden alan Galatasaray'ın Ömer için Akhisar'a düşük bir bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise Akhisar yönetimine oyuncunun fiyatını sorduğu, yeşil-siyahlıların bonservis bedelini 3.5 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.

TEKLIFLERE KAPALI
Akhisarspor'da 3. sezonunu geçiren 27 yaşındaki gurbetçi sol bek, ve 'yı kaldırıp çifte kupa sevinci yaşadı. Ömer, geçen mart ayında ilk kez A Milli Takım'a çağrılıp Karadağ'la oynanan özel maçta Ay- Yıldızlı formayı giydi. Sezon öncesi Muğdat, , Olcan gibi futbolcularını kaybeden Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel, daha önce Ömer ve sağ bek Lopes için gelecek transfer tekliflerine kapıyı kapattıklarını açıklamıştı.

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Ömer Bayram paylaşılamıyor
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