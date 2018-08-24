Orman yangınlarına hızlı müdahale

TARIM
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Izmir'in Kemalpasa ilçesindeki orman yangın
ı ilk müdahale merkezini ziyaret etti. Personelin bayramını kutlayan Pakdemirli, orman yangınına müdahale süresinin 15 dakikadan 10 dakika civarına indirildigini söyledi. Orman teskilatının yangına müdahaledeki basarısına dikkati çeken Pakdemirli, "15 dakika olan müdahale süresini son günlerde iftiharla izliyorum ki 10 dakika civarına indirmis durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. Insallah büyük yangınlarla karsılasmayız. Bunların çogu ihmal ve kaza sonucunda olusuyor. Bu konuda vatandaslarımız da çok daha dikkatli olacak sekilde, yangın çıkmamasına azami ihtimam göstereceklerdir diye düsünüyorum." Isi daha kolaylastırıyorsa, rahatlatıyorsa ve çabuklastırıyorsa her konuda teknolojiyi deneyeceklerini dile getiren Pakdemirli, "Orman tarafında da bu tarz projelerimiz olacak" dedi.