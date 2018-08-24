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Uçurumdan düşüp hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Uçurumdan düşüp hayatını kaybetti
MANİSA'NIN Kula İlçesi'ne bağlı Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı Mevkii'nde meydana gelen olayda ailesi ile birlikte kurban bayramı ziyareti için akrabalarının yanına gelen , geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çevreyi gezmek için evden çıktı. Sabaha kadar eve dönmeyen Çelik'ten haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Leylek Kaşı Mevkii'ne gelen Burak'ın yakınları aileye ait 10 FS 565 plakalı aracı terkedilmiş halde buldu. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren aile yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarından aşağı baktıklarında Burak Çelik'i kanlar içinde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç Burak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağı kayarak düştüğü belirlenen talihsiz gencin cesedi, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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Uçurumdan düşüp hayatını kaybetti
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