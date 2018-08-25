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53 kaçak göçmen botta yakalandı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
53 kaçak göçmen botta yakalandı

'DE yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvalık Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Çıplak Adası mevkiinde Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu içinde 53 kişi olan lastik bota operasyon düzenledi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 8 Botu, aşırı insan yükü nedeniyle alabora olmak üzere olan lastik bottakileri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldı.

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53 kaçak göçmen botta yakalandı
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