Avrupa’dan check-up yaptırmaya geliyorlar

CHECK-UP Doktoru İlkem Arkun, Türkiye'nin sağlık turizmi hizmet yelpazesinde yer alan düzenli sağlık kontrolleri (Check -up) payının her geçen gün arttığını açıkladı. Dr. Arkun, Avrupa'nın bir çok ülkesinden bu kapsamda hasta almaya başladıklarını söyledi. Sağlıklı her bireyin yılda bir defa sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Özel Can Hastanesi doktorlarından İlkem Arkun, artık check up kapsamındaki taramalara genetik testlerin de eklendiğini söyledi. Türkiye sağlık turizmi kapsamında gelen estetik, obezite cerrahisi, diş hastalarına check-up hastalarının da eklendiğini ifade eden Dr. Arkun, "Check-up programı her şeyden önce bir doktor kontrolünde yapılmalıdır. Check-up doktoru hastayı gördükten sonra kişiye özel bir tetkik ve takip programı oluşturur. Uygulanacak prosüdür, dikkat edilmesi gereken süreçler hastaya detaylı olarak anlatılır. Sonuçlar uzman doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra hastanın check up süreleri belirlenir. Kimi hastalar için bu süre 6 ay, kimisi için ise 1 yıldır" dedi. İsviçre'de yaşayan Ahmet Atalay (43) eşi Semiha atalay ile check-up için İzmir'e gelerek Özel Can Hastanesi'nde kontrollerini yaptırdı.

