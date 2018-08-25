Balıklar hava kargoyla uçtu

TÜRKİYE'NİN su ürünleri ihracatı ocak-haziran döneminde 485 milyon dolara ulaşırken bunun yüzde 10'u hava kargo ile gerçekleşti. Su ürünleri ihracatında ilk sırayı levrek alırken bunu çipura ve alabalık izledi. Dünyanın 46 ülkesine uçarak giren Türk balığından Türkiye'ye 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, "İhracatçılar olarak hava kargonun toplam ihracatımızda payının artmasını istiyoruz. Hedefimiz her 10 balıktan 5'ini hava kargo yoluyla ihraç etmek" dedi.

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