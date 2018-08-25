Bayramda İzmir’in çarşıları boş kaldı

İZMIR'DE 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yazlık beldeler yoğun ilgi görürken şehir merkezi boşaldı. Dokuz günlük tatili fırsat bilen İzmirliler sıcak havayı deniz kenarlarında güneşlenerek değerlendirdi. Her zaman kalabalık olan semt pazarları ve tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf da adeta sinek avladı. Tatilde müşterinin azalacağını tahmin eden ve önceden hesabını yapanlar şaşkınlık yaşamadı. Hatay Kapalı Pazaryeri en boş günlerini yaşayan pazarlardan biri oldu. Pazartesi ve perşembe günü sebze ve meyve, salı günü ise giyim ve züccaciye esnafının tezgah açtığı pazarda, iş yapan esnaf sayısı 10'u geçmedi. Sebze ve meyve halinin de bayram tatili nedeniyle kapalı olmasının pazardaki yoğunluğu etkilediğini belirten esnaf Veli Hıdıroğulları, "Haftanın 6 günü pazardayım. Normalde boş yer olmazdı. Ama hal kapalı olduğu için ürününü halden alan esnaf pazara gelmedi. Pazarın normal günü öğle saatine kadar 300 liralık satış yaparken bugün 150 liralık yapabildim" diye konuştu. Kemeraltı Çarşısı'na ise bayram nedeniyle sessizlik hakimdi.

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