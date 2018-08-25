Denizlispor seri peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de sezona evinde Gazişehir Gaziantep'e evinde 1-0 yenilerek başladıktan sonra ikinci haftada flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'u deplasmanda aynı skorla mağlup eden Denizlispor, bugün üst üste ikinci galibiyet için Hatayspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te start alacak 90 dakikayı Yasin Kol yönetecek. Bilet fiyatları gold ve VIP 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile A alt 15, maraton ve misafir tribünler 10 lira olarak belirlendi. Horoz'da sakatlığı süren Mbamba yine forma giyemeyecek. Salami ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU