Göz-göz puan istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan ve sezona mağlubetle başlayan Göztepe, ikinci hafta Galatasaray ile İstanbul'da karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden Göztepe İstanbul'dan puansız dönünce ilk iki hafta sonunda 0 puanla ligin dibine demir attı. Zorlu bir fikstür ile başlayan Göztepe, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu akşam Bornova Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlaşacak sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya mutlak puan parolasıyla çıkacak. Zorlu maç öncesi değerlendirmede bulunan Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, "İlk iki hafta ortaya koyduğumuz iyi futbolun karşılığını alamadık. Fenerbahçe karşısında taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak için sahada olacağız" dedi. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maçı FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Göztepe'de cezalı Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan ligin ilk açılış maçında Göztepe, Fenerahçe ile 2-2 berabere kalmış, ikinci devrede İstanbul'da oynanan maçta ise sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU