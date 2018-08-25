İhtiyaç sahiplerine ALGEM desteği

BALIKESIR'DE Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren Altıeylül Gelisim Merkezi, ilçe sınırları içinde yasayan ihtiyaç sahibi vatandaslara yardım eli uzatıyor. ALGEM'in 2015 yılında Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu'nun talimatı ile kuruldugunu ifade eden Belediye Baskanı Hasan Avcı, "Hedefimiz, ALGEM'i büyüterek ihtiyaç sahibi vatandasların ihtiyaçlarını tamamıyla giderebilmek. Bununla ilgili hummalı bir mesai sarf ediyoruz. ALGEM'de meslek kurslarımız da var. Bugüne kadara bu kurslardan çıkan 200'ü askın vatandasımız is sahibi olmus durumda. 2 bin 500 civarında da kursiyer mezun etmisiz. Geçen sene 5 bin 500 aileye yardım etmisiz. Bu yıl ilk 7 ayda bu sayıya ulasmıs durumdayız. Sene sonuna geldigimizde geçen seneyi de 2'ye katlayacagız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU