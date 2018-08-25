İş stresini sahnede atıyorlar

BAYRAKLI Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan tiyatro grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tiyatro kursuna katılanlar arasında avukattan mimara farklı meslek gruplarından oyuncu adayları yer alıyor. İş hayatının getirdiği sıkıntı ve stresi tiyatro sayesinde attıklarını ve sahnede bulunmanın verdiği keyifle oyunculuk deneyiminde bulunmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan kursiyerler yeni oyunlarının hazırlıklarını ise ara vermeden sürdürüyor. Tiyatro ekibi oyuncularından Avukat Özlem Ergun, "Kendimi çok iyi hissettiğim, her şeyden soyutlandığım, deşarj olduğum ve beynimi boşalttığım tek yer burası" dedi. Tiyatronun insan ilişkileri açısından da büyük faydaları olduğunu ifade eden Feyza Sönmez ise "Tiyatrodan sonra insan ilişkileri kurma konusunda çok daha rahat ve dışa dönüğüm. Tiyatro insanın kendi kimliğini elde etmesi için çok büyük bir alan ve bize bu alan oluşturuldu. Tiyatro hayattır ve insana nefes alma olanağı tanır" dedi.



