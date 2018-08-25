Karşıyaka’dan son provalar

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını tamamlayan Karşıyaka, lig başlamadan son provaları bu hafta sonu yapacak. İzmir'deki ilk etapta oynadığı 4 hazırlık maçının 3'ünü kaybettikten sonra Afyon'daki özel maçlarda 5 galibiyet alarak iyi sinyaller veren İzmir temsilcisi, kamp dönüşü verilen bayram izninin ardından çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başladı. Bu sabah antrenmanında U19 takımı, yarın ise son provada Sökespor'la karşılaşacak. Söke'deki maç saat 17.00'de başlayacak. . 38 yıl sonra 3. Lig'e düşen Karşıyaka, sezonun ilk maçında 2 Eylül'de deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

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