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Kaza yapan araçta sıkıştılar: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kaza yapan araçta sıkıştılar: 3 yaralı

BALIKESIR-İZMIR karayolu üzerindeki Akça Köyü yakınlarında geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen Duman ailesi, yakında evlenecek kızlarının düğün davetiyesini dağıtmak için Ahmet Ergül'ün kullandığı 16 R 8482 plakalı otomobille yola çıktı ve dönüş yapmak isteyen Ahmet Eker yönetimindeki 35 KG 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada yaralanan Tahir Duman, eşi Hatice ve kızı Hatice Duman, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekiplerin otomobilde sıkışan yaralılara müdahalede ederek çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kadın yaparken, yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaza yapan araçta sıkıştılar: 3 yaralı
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