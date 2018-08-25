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Kuru incirde rekor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kuru incirde rekor

KURU incir ında 268 milyon dolar ile tarihi rekora imza atılırken, bu üründe, 2017/2018 sezonunu 261 milyon dolarlık ihracatla kapatan satıs rakamları da uzun yıllar sonra geçilmis oldu. Kuru incir ihracatında yakalanan basarının çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatına örnek olması dileginde bulunan Ege ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Birol Celep, döviz kurlarının asırı dalgalandıgı süreçte Türk ihracatçılarını sogukkanlı hareket etmeye davet etti. Celep, "Türk ihracatçısı kendi kendine fiyat rekabeti yapmamalı, ürünlerimizi satmak yerine, katma degerli pazarlamak hedefimiz olmalı" diye konustu.

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Kuru incirde rekor
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