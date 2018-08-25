Kuru incirde rekor

KURU incir ihracatında 268 milyon dolar ile tarihi rekora imza atılırken, bu üründe, 2017/2018 sezonunu 261 milyon dolarlık ihracatla kapatan kuru kayısı satıs rakamları da uzun yıllar sonra geçilmis oldu. Kuru incir ihracatında yakalanan basarının çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatına örnek olması dileginde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Birol Celep, döviz kurlarının asırı dalgalandıgı süreçte Türk ihracatçılarını sogukkanlı hareket etmeye davet etti. Celep, "Türk ihracatçısı kendi kendine fiyat rekabeti yapmamalı, ürünlerimizi satmak yerine, katma degerli pazarlamak hedefimiz olmalı" diye konustu.

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