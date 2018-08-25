Sahibine kupa kazandırdı

MANISA'NIN Yunusemre İlçesi'nde fabrika işçisi olarak çalışan Aytaç Coşkun'un (29) sevgi ile beslediği kilometrelere kafa tutan güvercinleri, rakip tanımadı. Coşkun'un yetiştirdiği posta güvercini, 3 bin 300 güvercinin katıldığı 12 etaplık ve 2 ay süren yarışmada 5 bin 200 kilometre yol katederek şampiyon oldu. Son olarak Sivas'tan evine dönen şampiyon posta güvercini, sahibi Coşkun'a da şampiyonluk sevinci yaşatarak kupa kazandırdı. Coşkun, 3 senedir aktif olarak yarıştığını ve toplamda 19 kupa kazandığını söyledi.

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