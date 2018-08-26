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Gözde sinsi hastalık: Sarı nokta

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Gözde sinsi hastalık: Sarı nokta
KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , Sarı Nokta'nın sinsi bir hastalık olduğunu söyledi. Sağlıklı beslenmenin hastalığın etkilerini azalttığı bilgisini veren Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, sigarayı da bırakmalıdır. Özellikle A, C, E ve omega 3, lutein, bakır ve çinko yönünden zengin olan besinler tüketmelidir" dedi.
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