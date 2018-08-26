İzmir fuarı, bu yıl sanata doyuracak

87. İzmir
Enternasyonal Fuarı (İEF), Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ve İsmet İnönü Sanat Merkezi
'nde usta oyuncu kadrolarından oluşan tiyatro oyunları ile dünyaca ünlü bale ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda farklı tarzda müzik ve dans gösterileri yer alacak. Rus balesinin seçkin topluluklarından 36 dansçıdan oluşan 'Moscow State Ballet' 11 Eylül'de sahne alacak. Çağdaş Türk Müziğinin güçlü yorumcularından Nükhet Duru
, 12 Eylül'de 'Kabare Nünü' adlı kabaresiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. 13 Eylül'de ise Türk müziğine kattığı yüzlerce unutulmaz beste ile usta sanatçı Selami Şahin
'in şarkıları, canlı orkestra ve güçlü oyuncu kadrosu eşliğinde 'Bir Selami Şahin Müzikali' ile seyirciyle buluşacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise ünlü oyuncular sahnede olacak.