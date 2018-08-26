Karşıyaka’nın umudu altyapı

YENI
kulüp yapılanması çerçevesinde yarışmacı branşlarda altyapıya yönelen Karşıyaka
'da başkan Turgay Büyükkarcı, birkaç yıl içinde kendi gençleriyle düzlüğe çıkacaklarını söyledi. Transfer
yasaklısı olarak üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan futbol
takımında Mustafa Aşan dışındaki tüm futbolcuların altyapı patentli olduğu İzmir
ekibinde başkan Büyükkarcı, "Futbol altyapısında atağa kalkıp yeni okullar açtık, spor okulu öğrencisi ve lisanslı futbolcu sayımızı artırdık. Türkiye
çapını tarayıp yetenekli gençleri kulübe kazandırmayı da sürdürüyoruz" diye konuştu.