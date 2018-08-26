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’nın umudu altyapı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Karşıyaka’nın umudu altyapı
YENI kulüp yapılanması çerçevesinde yarışmacı branşlarda altyapıya yönelen 'da başkan Turgay Büyükkarcı, birkaç yıl içinde kendi gençleriyle düzlüğe çıkacaklarını söyledi. yasaklısı olarak üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan takımında Mustafa Aşan dışındaki tüm futbolcuların altyapı patentli olduğu ekibinde başkan Büyükkarcı, "Futbol altyapısında atağa kalkıp yeni okullar açtık, spor okulu öğrencisi ve lisanslı futbolcu sayımızı artırdık. çapını tarayıp yetenekli gençleri kulübe kazandırmayı da sürdürüyoruz" diye konuştu.
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Karşıyaka’nın umudu altyapı
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