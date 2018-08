Sağlık turizminde İzmir artık uçmalı

BUGÜN NELER OLDU

Özel Can Hastanesi, Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner kentteki kamu ve özel sağlık kurumlarının iş birliğiyle İzmir 'i, Türkiye'nin ve dünyanın sağlık turizm i başkenti yapabileceklerini açıkladı. Türkiye'de sağlık turizmi çalışmaları bireysel çabalarla veya merdiven altı yerlerde yürütüldüğünü anlatan Dr. Keskiner, "Devletimizin bu konudaki politikaları her geçen gün gelişiyor. Sağlık turizmini belgelendirme koşullarına bağlıyor. İzmir'de Can Hastanesi olarak sağlık turizm belgesinin sertifikasını ilk alan hastaneyiz. Diğer hastaneler ile sağlık turizmi alanında iş birliği içerisinde olup, sırt sırda verip çalışmak isteriz" dedi. İzmir'in sağlık turizminde olması gereken noktada olamadığının altını çizen Dr. Keskiner, "Eğer sağlık kuruluşları olarak sağlık turizminde başarılı olabilirsek bir çok sektör bu başarıdan fayda görecektir. Örneğin şu an dünyada ki birçok kentin İzmir'e uçuşu yok. Bu sağlık turizmi açısından dezavantajlı bir durumdur. Sağlık turizmi ile ilgili bir canlanma tüm sektörleri olumlu yönde etkiler. Başta havayolları, kentin ekonomik altyapısı hızla gelişir. Devletin bu konuda çok ciddi değişim programları var. Tabi her şeyi de devletten beklemek doğru değil. Biz bu konuda Can Hastanesi olarak da önem veriyoruz. Hastalarımız Dublin'den, İrlanda'dan kalkıp İzmir'e geliyor. Bu büyük bir başarıdır. Bunun yanında İzmir'in gündemini belirleyen sağlık kuruluşlarının da desteği önemli. Öncelikle ortak paydaları belirleyip o paydaları genişletmek lazım. Bu konuda yerel yönetimlerin desteği önemli olacaktır."