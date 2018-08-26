Üniversiteliler bağ bozumunda

anisa ve ilçelerinde yaklaşık 800 bin dekarlık alanı kaplayan bağlardaki üzümlerin toplanmasına tüm hızıyla devam ediliyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan üzümlerin ağustos sıcağı altındaki zahmetli hasadında Türkiye'nin değişik illerinden gelen mevsimlik işçilerin yanında üniversite öğrencileri de bulunuyor. Aileleri Manisa ve çevre illerde ikamet eden öğrenciler, diğer işçilerle beraber sabahın ilk ışıklarıyla bağ bozumu için işe koyuluyor. Üzümlerin bağdan kesilmesi, sergi yerine taşınması, yaş üzümlerin potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılması ve serilmesi işlerinde görev alan öğrenciler, günlük 90 lira yevmiye alıyor. Mühendis, bankacı, psikolog adayı öğrenciler, en zorlu mesleklerden olan tarım işçiliğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

YOĞUN TEMPO

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Arslan (21), bölgede yaşayan pek çok öğrenci gibi üzüm sezonunda okul harçlığını çıkarmak çalıştığını belirtti. Hasattaki görevinin bağdan kesilen üzümleri potasyum ve zeytinyağlı suya bandırmak olduğu belirten Arslan, "Üzümdeki en zor işlerden bir tanesi bandırma işidir. Yoğun tempo ile çalışıyoruz. Emek vermeden bir yere gelinmiyor" dedi.

ÖNCE CAZIP GELIYOR...

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Bayram da bağlardan kesim işçilerinin doldurduğu sepetlerin taşınması aşamasında çalıştığını aktardı. Bağda çalışmaya alışık olduğunu vurgulayan Bayram, "Çok çalışıyoruz ama okula başladığımızda ihtiyaçlarımızı bu parayla karşılıyoruz, verdiğimiz emeğe değdiğini hissediyoruz. Bu benim 29'uncu günüm. Hasat sonuna kadar buradayız. Okuldan arkadaşlarım günlük 90 lira kazandığımızı duyunca bu iş onlara cazip geliyor. Onlar da gelmek istiyor ama sıcağı ve işi görünce kararlarını değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bankacılık Bölümü öğrencisi Bekir Bahadır Kılınç da oturdukları mahallede tamamı üniversitesi öğrencisi 15 arkadaşıyla üzüm hasadında çalıştıklarını kaydetti.