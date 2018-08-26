Zeynep’e uygun ılık almanya’da bulundu

MANİSA'DA
yaşayan ve 8 aydır uyumlu ilik bekleyen lösemi hastası 8 yaşındaki Zeynep Topçu
'ya müjdeli haber Almanya
'dan geldi. 3 ay önce bulunan uygun donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine hayalleri yıkılan Zeynep Topçu, bayram dönüşü gerçekleştirilecek nakille sağlığına kavuşacak. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) ve Kızılay
Kan Merkezi'nden aldıkları haber üzerine büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdülkadir Topçu, "Güzel haberi bir hafta önce aldık. Almanya'daki dönorle görüşülmüş ve bağış yapmayı kabul etmiş. İstemi yapıldı, iliğin gelmesini bekliyoruz. TÜRKÖK ve Kızılay vasıtasıyla ilik buraya getirilecek. Ege Üniversitesi
Hastanesi'nde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, herhangi bir enfeksiyon olmaması durumunda 15 Eylül'de nakil işlemi gerçekleşecek" dedi. Kurban Bayramı nedeniyle Zeynep'in eve çıkmasına izin verildiğini anlatan baba Topçu, bu kez kendileri için tam bir bayram olduğunu söyledi.