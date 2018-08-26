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Zeynep’e uygun ılık ’da bulundu

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Zeynep’e uygun ılık almanya’da bulundu
MANİSA'DA yaşayan ve 8 aydır uyumlu ilik bekleyen lösemi hastası 8 yaşındaki 'ya müjdeli haber 'dan geldi. 3 ay önce bulunan uygun donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine hayalleri yıkılan Zeynep Topçu, bayram dönüşü gerçekleştirilecek nakille sağlığına kavuşacak. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) ve Kan Merkezi'nden aldıkları haber üzerine büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdülkadir Topçu, "Güzel haberi bir hafta önce aldık. Almanya'daki dönorle görüşülmüş ve bağış yapmayı kabul etmiş. İstemi yapıldı, iliğin gelmesini bekliyoruz. TÜRKÖK ve Kızılay vasıtasıyla ilik buraya getirilecek. Hastanesi'nde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, herhangi bir enfeksiyon olmaması durumunda 15 Eylül'de nakil işlemi gerçekleşecek" dedi. Kurban Bayramı nedeniyle Zeynep'in eve çıkmasına izin verildiğini anlatan baba Topçu, bu kez kendileri için tam bir bayram olduğunu söyledi.
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Zeynep’e uygun ılık almanya’da bulundu
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