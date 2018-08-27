Büyüksün Altay

ALTAY'DA Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın görevi devraldıktan sonra 3. Lig ve 2. Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayıp 7 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen İzmir temsilcisi, yenilenen kadrosuyla ilk 3 haftada 7 puan toplarken, camiaya 15 yıl sonra Süper Lig şarkıları söyletmeye erken başladı. Türkiye'de bir dönem 3 köklü İstanbul kulübünden sonra Süper Lig'de en çok yer alan kulüp olan siyah-beyazlılar, takımın müthiş çıkışıyla 2003 yılından sonra yeniden Süper Lig hayalini konuşuyor.

PAIXAO MEST ETTI

Sezon başında yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki transfer yasağını son gün kaldırıp yeni futbolcularına lisans çıkaran Altay, lige Ümraniyespor'u seyircisiz maçta 1-0 yenerek başladıktan sonra deplasmanda Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı. Son maçta geçen yılın flaş takımı İstanbulspor'u deplasmanda 5-0 gibi sansasyonel bir skorla yenen Altay, 3 haftada 7 puana ulaştı. İzmir temsilcisi haftaya Adanaspor'u bu sezon ilk kez taraftarının önünde ağırlayacak. Oyuncuları kutlayan Özgür Ekmekçioğlu, "Güz el bir galibiyet oldu ama daha ligin başı olduğunu unutmayalım. Bozmadan devam. Oyunu ciddiye aldığımız, tempolu oynadığımız zaman sonuç geliyor. Hepinizi yürekten oynadığınız için kutluyorum" dedi. Sezon öncesi kadrosunu 5 yabancıyla güçlendiren Altay'ın Polonya'nın Lechia Gdansk takımından transfer ettiği Marco Paixao, son 2 haftada attığı 4 golle taraftarın gönlünde taht kurdu.