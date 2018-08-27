Dönüş yolunda yoğunluk oluştu

Balıkesir'de Bandırma İDO İskelesi önünde dün sabah saatlerinde itibaren başlayan seferlerde araç trafiği yoğun oldu. 10 günlük Kurban Bayramı tatilini son gününe kadar değerlendirmek isteyen tatilciler bu sabahtan itibaren evlerine dönüş yoluna geçti. İDO'nun Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya düzenlediği seferleri tercih eden tatilciler ise Bandırma İDO İskelesi önünde araç kuyruklarına neden oldu. İDO tarafından 6 olan feribot sefer sayısı, ek seferlerle 8'e çıkarıldı. Ayrıca 6 deniz otobüsü seferi düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle araç parkındaki kuyruklar da uzadı. Ek deniz otobüsü ve feribot seferlerinden sonra artan yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, tatil keyfinin bitmesini istemeyen bazı tatilcilerin ise 30 Ağustos Perşembe günü kutlanacak Zafer Bayramı nedeniyle o günün resmi tatil olmasını fırsat bilerek bugünden itibaren aradaki 3 günlük süreyi senelik izin ya da çeşitli mazeretlerle uzattıkları ve iki tatili birleştirme yolunu seçtikleri öğrenildi.

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