Eski tiyatroya restore çağrısı

Manisa'nın Salihli'de Lidya uygarlığının başkenti Sardes Antik Kenti'nde yer alan 20 bin kişilik ve yaklaşık 2 bin 300 yıllık tiyatro alanı, restore edilip eski ihtişamına kavuşturulmayı bekliyor. Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı, Araştırmacı- Yazar Mustafa Uçar, "Bu tiyatro, M.Ö. 215'e tarihlenmiş bir tiyatrodur. Birinci derece deprem bölgesi olduğundan yıkılmış ve ağır hasar görmüş. Romalılar burayı tekrar restore etmişler ancak yine yıkılmış. Tiyatronun kültür hazinesi olarak ortaya çıkartılıp, insanlığa kazandırılması gerekiyor" dedi.

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