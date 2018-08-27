Göztepe’nin şanına yakıştı

Spor Toto Süper Lig'e Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleri ile kötü bir başlangıç yapan Göztepe, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye tek golle devirerek siftah yaptı. Bornova Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftarı önünde Halil'in müthiş golüyle 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar, 18 yıl sonra Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sevinci yaşadı. Rakibini en son Kadıköy'de 16 Nisan 2000'de 3-2 yenen İzmir temsilcisi, 6 bin 706 gün sonra taraftarına büyük bir zafer yaşattı. Göztepe, Fenerbahçe galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı olan fobisini de yenmiş oldu. Geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakalarından sadece 1 beraberlik çıkarıp 9 yenilgi alan Göztepe, böylece kötü geleneğini geride bıraktı.

KENDİMİZE GELDİK

Bu sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdıran sarı-kırmızılılarda 90 dakika bitiminde yaşanan sevinç ise görülmeye değerdi. Stadı tıklım tıklım dolduran futbolseverler maç sonunda futbolcular ve teknik ekibi adeta bağrına bastı. Takımla omuz omuza tezahüratlarda bulunan taraftarlar İsyan Marşı'yla ortalığı inletti. Göztepe'nin soyunma odasında da bayram havası vardı. Tüm takımın soyunma odasında birbirine kenetlendiği ve galibiyetin mimarı Halil'i kutladığı öğrenildi. İlk 2 haftayı oldukça stresli geçen Başkan Mehmet Sepil ile teknik direktör Bayram Bektaş'ın oldukça rahatladığı görüldü. Başkan Mehmet Sepil, kazanılan karşılaşmanın ardından derin bir oh çekerken, "Artık kendimize geldik" yorumunu yaptı. İlk galibiyetini alan teknik direktör Bayram Bektaş, "Aynı istek ve arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var. Oyuncularımı ve taraftarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig'de siftah yapan Göztepeli futbolcular ceplerini de doldurdu. Önemli bir galibiyete imza atan oyunculara 75'er bin TL prim verildiği bildirildi. Bu primin 25'er bin lirasını sarı-kırmızılıların ana sponsoru olup formanın göğsüne reklamını veren Türkerler Holding'in karşıladığı bildirildi.