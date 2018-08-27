İneklerin fıskiye keyfi verimi artırdı

Balıkesir'in Bigadiç'e 3 kilometre uzaklıktaki Balatlı Mahallesi'nde 20 yıldır besicilik yapan Fatih Çakan, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ineklerinin süt verimin düştüğünü fark etti. İnekleri serinletmek için ahıra fıskiye sistemi kurdurdu. Günün en sıcak saatlerinde birkaç saat çalıştırılan fıskiyenin serinlettiği ineklerin süt verimi bu sayede arttı. Fatih Çakan, "Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyorlar. Böylece hayvanların süt verimi artıyor" dedi.

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