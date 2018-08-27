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Kurbanlıkların atıkları gelişi güzel bırakıldı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Kurbanlıkların atıkları gelişi güzel bırakıldı

'NIN Turgutlu İlçesi'nde, 'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Turgutlu'da, Kurban Bayramı'nda kesilen büyükbaş ve küçükbaşların sakatatları ile derileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Irlamaz Çayı yakınlarına bırakıldı. Çevrede kötü kokuya neden olan atıkların çay yakınına bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, derilerin hayır kurumuna bağışlanmasıyla hem çevre kirliliğine engel olunabileceğini hem de toplum için yararlı davranışta bulunulabileceğini söyledi.

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Kurbanlıkların atıkları gelişi güzel bırakıldı
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