Lebip Timor: Bayram şekeri

Göztepe ve Altay, göz kamaştıran galibiyetleriyle süslediler bayram sonunu. Fenerbahçe galibiyetiyle ilk 2 haftadaki şansızlığını da kırdı geçti Göztepe. Fenerbahçe'nin yamalı bohçayı andıran kadrosu ve oyuna geç müdahaleleri ile akıllara takılan teknik direktörü Cocu karşısında adeta ders verdi Bayram Bektaş ve talebeleri. Bayram hoca hem kadro tercihi, hem oyuna zamanında müdahalesi ile 3 puanın baş mimarı olurken, Halil Akbunar, sadece attığı gol ile değil, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve oyun aklı ile de yıldızlaşıyordu adeta. Topu rakibe verse de oyunun kontrolünü elinden bırakmıyordu Göztepe.

Kazandığı her topta ise bazen Halil, bazen de Yasin , hızlı çıkışları ile Fenerbahçe defansına kök söktürüyorlar, kaybedilen toplar sonrası da geriye dönerek takım savunmasına katkılarıyla ön plana çıkıyorlardı. Olası bir yenilgi sonrası tartışılması gündeme gelecek olan Bayram hoca adına da ilaç gibi geldi bu 3 puan. Zira sadece teknik direktörlüğü ile değil, efendiliği ile tartışılmayacak bir adamdır benim için Bayram hoca. Göztepe camiasına yaşattığı bu bayramı da kutlu olsun Bayram hocamın.

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Altay ise bir başka İstanbul takımı karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Büyük Altay'ın, bir dönemler efsanesi olan İstanbulspor karşısındaki 5 gollü maçı, adeta resitali andırıyordu.

1-0 öne geçinceye kadar da, rakip 10 kişi kaldıktan sonra da oyunun patronu olmuş, adeta "ben ne dersem o olur" gibi racon kesiyordu rakibinin mahallesinde. Attığı birbirinden şık ve akıl dolu 3 gol ile Marco Paixao maçın skorunu çoktan belirlemiş ve maçın yıldızı olmuştu Portekiz'li. Rakibe önde basan, top göstermeyen ve kaptığı topu da iyi kullanan Altay'ın bu oyun ve skor zenginliğinde de hiç şüphesiz çiçeği burnunda teknik direktörü Alper Avcı'nın rakip takım analizi becerisi öne çıkıyordu.

Yeni çıktığı bir ligde 3 maçta topladığı 7 puanın hem sevincini, hem moralini hem de umutlarını taşıdılar gelecek haftalara. Gümbür gümbür geliyorlar.

Özetlersek, Kurban Bayramına birer de futbol bayramı ekledi hem Göztepe, hem de Altay. Tadı damağımızda kaldı. Bayram şekeri gibi geldi.