Mezbahayı istemiyoruz

Türkiye'nin ilk Cittaslow'u (sakin şehir) Seferihisar İlçesi'ne bağlı Ulamış Mahallesi sakinleri 2 ay önce inşaat çalışmalarına başlanan et entegre tesisi nedeniyle büyük rahatsızlık yaşıyor. Minare kırığı mevkiine yapılan mezbaha inşaatına başlanmadan önce alanda bulunan eski mezarlar da kazılarak yok edildi. Vatandaşların tepkisinden korkan belediye yetkililerinin inşaat alanının çevresine herhangi bir levha koymaması dikkat çekti. Projenin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşinin başkanlığını yaptığı Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Projenin durdurulmasını isteyen ve belediyeye tepki gösteren Seferihisar Mandalina Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Eriş, "Burası tarihi bir alan. Ayrıca yerleşim alanlarına çok yakın bir bölge. Mezbaha yapımına uygun bir arazi değil. Seferihisar Belediyesi'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini ve inşaatı durdurmasını istiyorum. İnsanlar buraya Seferihisar sakin şehir olduğu için geldi. Kafa dinlemek istiyorlar. Mezbaha bittikten sonra buranın sakinliği de bitecek" dedi.

SİNEK VE KOKU OLACAK

Bağ-Kur emeklisi iki çocuk babası Özkan Çelik (64), "8 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Mezbaha tamamlandıktan sonra sinek ve koku olacak. Etrafa pislik yayılacak. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Mezbahanın yapıldığı alana evlerimiz yaklaşık 250 metre mesafede. Her yerde mezbahalar konutların olmadığı alanlara yapılır. Seferihisar için neden böyle bir bölge seçildi anlamış değilim. Belediye Başkanı ile konuştum. Buranın seçim vaadi olduğunu söyledi. Başka yer bulamadığı için buraya mezbaha yaptığını iletti.

SEÇİMDE YANIT VERECEĞİM

2 çocuk babası emekli Mehmet Kavak (60), "20 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Biz buraya sakin bir yer olduğu için geldik. Ancak mezbaha sakin şehre hiç yakışmıyor. İnşaat bittikten sonra artık burada kafa dinleyemeyeceğiz. Sinek ve kokudan balkona çıkamayacağız. Burası yapılmadan önce kimse gelip bize sormadı. Düşüncemizi merak eden olmadı. Belediyeye gönderdiğimiz dilekçeler cevapsız kaldı. Bu bölgede yaşayan insanları hiçe saydılar. Ben de önümüzdeki yerel seçimlerde sandıkta cevap vereceğim. İnşaat için tabela bile asmadılar. Gizli saklı işleri yürütüyorlar. Halkın tepkisinden korkuyorlar" dedi. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Bayram Aksayar, "Mezbaha yapmak için hiç uygun bir alan değil. İnşaatın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Hastalık, pislik ve koku istemiyoruz" dedi. 69 yaşındaki Erdal Hacaloğlu, "11 senedir bu mahallede yaşıyorum. Orada kesilen hayvanların kanlarını dere yatağına akıtacaklarını duydum. Böylece doğayı da kirletecekler. Ağır vasıta trafiği de olacak. Resmi plakalı belediye araçlarından inen görevliler sitemizle ilgili eksik bulunup ceza yazılması talimatını vermişler. Mezbahaya tepki gösterdiğimiz için para cezası ile bize cezalandıracaklar" diye konuştu.