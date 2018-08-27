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Müdürün vurulma anı güvenlik kamerasında

Ödemiş’te geçtiğimiz aralık ayında öğrenci İ.P’nin (16) okul müdürü ’i pompalı tüfekle öldürdüğü anların saniye saniye kamera görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Müdürün vurulma anı güvenlik kamerasında

'DE Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü (47) , 15 Aralık 2017 tarihinde, üç yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P'nin (16) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

PANİK ANLARI
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edilen sanıklardan İ.P, arkadaşı U.Y. ve U.Y'nin babası B.Y. ile yardım ve yataklıkla suçlanan diğer öğrenciler C.A. ve Y.O'y a ait, olay günü kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren ve kriminal uzmanların incelediği görüntülerde, İ.P. ile suç ortağı U.Y.'nin, cinayet öncesindeki okul önündeki hareketleri, C.A. ile Y.O.'nun yanlarına gidip gelmeleri yer aldı. Görüntülerin devamında da İ.P'nin elinde pompalı tüfekle okul bahçesine girdikten sonra koşarak içeriye girdiği, bu anlarda öğrencilerin de büyük panik yaşayıp kaçıştıkları görüldü. Görüntülerin devamında da odasının kapısı açılan okul müdürüne, İ.P'nin ateş etmesi, koltuğunda oturan Ayhan Kökmen'in yere düşmesi yer aldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerde, iki sanık öğrencinin motosikletle ve yaya olarak kaçtıkları görüldü.

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Müdürün vurulma anı güvenlik kamerasında
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