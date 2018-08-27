Şans yüzüne güldü ikinci nakili oldu

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Vasfiye Bilmişoğlu'na 18 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) diyaliz tedavisine başlanan Bilmişoğlu'na teşhisten 3 ay sonra annesinin böbreği nakledildi. Bilmişoğlu, 3 yıl önce 3. çocuğuna hamile kaldı. Doktorları, böbrek nakli olduğu için doğumun riskli olduğunu belirtti ancak doğum yapıp yapmama kararını kendisine bıraktı. Doktorların bu uyarısına karşın Bilmişoğlu, çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdikten sonra böbrek değerleri yükselmeye başlayınca diyaliz ünitesine başvurdu. Nakledilen böbreğinin fonksiyonları 3 ay önce duran Bilmişoğlu'nun, tedavisi sürerken doktorları yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu.

UMUT VERIN

Bilmişoğlu'na mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından hasta kadına nakledildi. İkinci kez uygun böbreğin bulunduğuna ameliyata girinceye kadar inanmadığını belirten Vasfiye Bilmişoğlu, "Ben şanslı bir hastayım. 2. böbrek kadavradan bana nakledildi. İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Doktorlarım bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, bayram tatili olmasına rağmen tüm ameliyat ekibi uygun böbreğin bulunmasının ardından hastaneye geldi, onları görünce çok duygulandım" dedi.