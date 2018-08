BU yıl 87. kez gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen Sinema Burada Festivali, 3'ü galalı gösterim olmak üzere toplam dokuz film ile 12-16 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi'nde gösterilecek. "Dede" "Daha" ve "Yaşar Kemal Efsanesi" filmlerinin galaları yapılacak. Ayrıca festivalde, In the Fade (Paramparça), Hereditary (Ayin) The Bookshop (Sahaf) filmi, La Villa (Deniz Kıyısındaki Ev), Güvercin ve Ahlat Ağacı beyaz perdede olacak.

