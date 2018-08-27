Taksilerde akıllı dönem başlıyor

Büyük şehirler başta olmak üzere birçok kentte, vergisiz ve kayıtsız taşımacılık yaptığı gerekçesiyle tartışma yaratan ve ardından yasaklanan UBER'in yerli versiyonunu İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hayata geçiriyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21. yüzyılın teknolojisine kavuşturacak mobil aplikasyon altyapısı kurdu. Sistem ile vatandaşlar, günün 24 saati bir tuşla taksi çağırabilecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, o şoför hakkında geçmişteki yorumları okuyabilecek. Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek. Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Sistem, önümüzdeki haftadan itibaren pilot araçlarda denenecek. Yıl sonuna kadar da kent merkezindeki tüm ticari araçlarda hayata geçecek ve böylece taksiler, akıllı cihazlar ile bilgisayarlar üzerinden erişime açık hale gelecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cili Anık, "Son teknoloji eseri sistemi kamu işbirliğiyle kazandırdık. İzmir bu alanda örnek ve öncü. UKOME genel kurulunda da oybirliğiyle kabul edilen sistemi test etme aşamasına geldik" dedi. Anık, "İzmir'deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırdık. Kamu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel tehditlere de en güzel cevabı vermiş oluyoruz" diye konuştu.