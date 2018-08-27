Tarımsal ilaçlama drone ile yapılıyor

Birçok alanda kullanılmaya başlanan drone'dan, artık çiftçiler tarafından tarımsal ilaçlamada da faydalanılıyor. Manisa'da yaşayan yüksek ziraat mühendisi Nazım Şafak, Çin'den, tarımsal ilaçlamada kullanılan drone satın alıp, tarlasında denemeler yaptı. Üzüm bağını drone'la ilaçlayan Şafak, cihazı görüp talep eden bazı çiftçiler için de ilaçlama yapmaya başladı. Şafak, geleneksel yönteme göre hem zaman tasarrufu sağlayan, hem de çiftçinin tarımsal ilaçlarla temasını engelleyen drone'un ilgi gördüğünü belirtti. Drone ile ilaçlamanın faydalarına değinen Şafak, "Geleneksel ilaçlama yöntemi, beraberinde birçok riski barındırıyor. Çiftçi doğrudan ilaçla temas ediyor. İstediğimiz yere, istediğimiz ilacı atamıyoruz. Sık ve fazladan ilaç kullanımı da geleneksel yöntemlerde zorunlu hale geliyor. Drone ile ilaçlama, dünyada yeni gelişen bir sistem. Elektrostatik dediğimiz bir sistemle ilaçlama yapıyoruz. İlaca elektrik yükleniyor. Bitki pozitif, ilaç da negatif elektrikle yüklü olduğu için herhangi bir sapma ve bulaşmaya neden olmuyor. İstediğimiz yerde bulunan zararlıları hedefleyebilir ve ona uygun ilaçları kullanabiliyoruz. Ayrıca drone ile yapılan ilaçlama sayesinde maliyetler yarı oranda azalıyor" diye ifade etti.

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