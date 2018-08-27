Tatilde bile çocuklar için bağışçı oldular

Kurban Bayramı'nın son gününde Ege Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgi, yüzleri güldürdü. Kan Ordusu Kanser Derneği aracılığıyla hastanede tedavileri devam eden ve belirli aralıklarla kana ihtiyacı olan 50 çocuk için gönüllüler, tatillerini yarıda kesip kan bağışında bulundu. 24 Ağustos Cuma günü 6 trombosit, 21 ünite ise kan bağışı yapıldı. Günler öncesinden Facebook sayfasında duyuru yaptıklarını belirten Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, deniz kenarında olmayan veya 'hastanede tedavi gören çocuklar için deniz kenarında bile olsa gelirim' diyenlerin kan ve trombosit bağışı yaptığını dile getirdi. 3 A (+), 3 B (+), 2 AB (+) ve 1 de 0 (+) trombosit bağışçısı aradıklarını söyleyen Aytan, "O kahraman benim' diyenler bizi yalnız bırakmadı ve tatilini yarıda kesip hastaneye geldi. Bir gün içinde 6 trombosit, 21 ünite ise kan bağışı yapıldı" dedi.

HER GÜN 30 ÜNİTE

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için stok durumuna göre belirli aralıklarla kan bağışı etkinlikleri düzenlendiğini anlatan Serhat Aytan, "Her gün 30 kan bağışçısına ihtiyaç duyuluyor. Bayram tatilinde olunmasına karşın kampanyamıza ilgi fazla oldu. Sağlıklı bir insan ayda 2 kere trombosit verebilir" dedi.