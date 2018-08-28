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20 yıldır anne ve babasına hasret

Edremit’te yaşayan , 20 yıl önce evlenerek ’daki baba ocağından ayrıldı. Kurtman, 20 yıldır görmediği anne ve babasına kavuşmak istiyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
20 yıldır anne ve babasına hasret

DIYARBAKIR'DAN 20 yıl önce evlenerek Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne yerleşen , o günden sonra annesi Hanife ve babası Naap Hacer'den bir daha haber alamadı. Kurtman, maddi nedenlerden dolayı 20 yıl boyunca 'daki ailesini görmeye gidemedi. Talihsiz kadın, anne ve babasına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi.

SESLERINI BILE DUYAMADI
Ekonomik sebeplerden dolayı bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesine ulaşamayan sağ ise anne ve babasının ellerini öpmek, öldüler ise mezarlarını ziyaret etmek istiyor. Yıllar önce babasıyla ev telefonu ile konuştuklarını, ancak daha sonra ulaşamadıklarını ifade eden Zergah Kurtman, "Ana babama kavuşmayı istiyorum. Onları 20 seneden bu yana göremedim. Buraya gelin geldim. Daha sonra ana ve babamı göremedim. Ekonomik durumumuz yok. Anne babamla konuşamıyorum" dedi. Zergah Kurtman, bir an önce anne ve babasına kavuşup 20 yıllık hasretini gidermek istiyor.

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20 yıldır anne ve babasına hasret
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