5 yaşında 4 yıldır kanserle savaşıyor

Diyarbakırlı Osman (41) ile Mukaddes (36) Kayış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Talha (5), doğduktan kısa bir süre sonra sık sık rahatsızlanmaya başladı. Hastane hastane dolaşan aile, her defasında 'Çocuğunuz grip' denilerek evine gönderildi. Durumu giderek kötüleşen Talha'ya ancak 1 yaşında tanı konulabildi. Doktorlar, Talha'nın böbrek üstü bezi kanserine yakalandığını ve acilen ya İzmir ya da Ankara'da tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Ankara'da tanıdıkları olmayan aile, İzmir'in yolunu tuttu. Talha, İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ilk ameliyatını oldu. Minik bedeni, ışın ve kemoterapi ile tanıştı. Kayış ailesi, bir yandan Talha'nın yeniden hayata tutunması için çabalarken, diğer taraftan ise hiç tanımadıkları bir şehirde, ayakta kalma telaşına düştü. Ancak baba Osman Kayış, iş bulamadı. Bu sırada LÖSEV ile tanışan aile, buradan farklı zamanlarda maddi destek aldı. 20 gün önce de apandisit ameliyatı geçiren minik Talha, her şeye rağmen neşesi ve enerjisiyle çevresindekileri kendine hayran bırakıyor.

LÖSEV'DEN ÇAĞRI

Talha'nın babaannesi Güler Kayış (60), "Çocuğumuz gözlerimizin önünde eridi. Tedavi ona ağır geldi. Hastanelerde çok acılar, ızdıraplar yaşadık. Bu süreçte biz çok zor günler yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Doktor 'Talha et yesin' diyor. Babası iş bulamıyor, burada kiracıyız. Nasıl et yedirelim? Maddi ve manevi imkanları olanların bize destek olmasını bekliyoruz" dedi. Lösev İzmir İl Koordinatörü ve Medya İlişkiler Sorumlusu Rana Çetin ise, "Biz aileye elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunduk. Çocuklarımızın gülümseyebilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.