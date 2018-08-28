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Adrenalin tutkunları 87. ’de buluşacak

87. ’de etkinliğinde 5 kişilik özel ekip, 18 metre yüksekten özel hava yatağına atlayarak görsel şölen yaşatacak

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Adrenalin tutkunları 87. İEF’de buluşacak

87. 'nda() geri sayım devam ediyor. 7 Eylül'de kapılarını açacak İEF'de, on gün sürecek etkinliklerde ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sürpriz sokak gösterileri izleyenleri büyüleyecek. Folkart sponsorluğundaki Free Hall bölüm ve sokak gösterileri fuar boyunca açık kalacak. Fransa'dan gelecek olan beş kişilik ekip, 18 metreye kadar yükselerek, aşağıda kurulan özel hava yatağının üstüne birbirinden heyecanlı akrobatik hareketlerle atlayacak. etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler ise dört metre yükseklikten denemeler yapabilecek.

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Sokak gösterileri dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar yer alacak. 8 ila 16 Eylül tarihleri arasında Lozan Kapısı, Kaskatlı Havuz ve Göl Gazinosu yakınında kurulacak sahnelerde yapılacak sokak gösterilerinde , Arjantin, Brezilya, İsviçre, İngiliz, Estonya, , Yeni Zellanda, ABD, Avusturalya ve Şili'den göstericiler ziyaretçilerle buluşacak. Öte yandan Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek.

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Adrenalin tutkunları 87. İEF’de buluşacak
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