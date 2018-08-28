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Alev savaşçıları

İtfaiyesi, 9 günlük tatil boyunca nöbetlerine 7/24 ara vermeden devam etti. Ekipler, merkez ve ilçelerde toplam 397 olaya müdahale etti

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Alev savaşçıları

193 YANGINA MÜDAHALE

TÜRKIYE'DE nüfus başına düşen personel ve istasyon sayısında ilk sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 günlük tatilinde de yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 193 yangına müdahale etti.

61 KURTARMA OPERASYONU
Bunların yanında 61 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 28 sı ve 119 çeşitli görev olmak üzere toplam 397 olayda, zamanında ve doğru müdahale ile vatandaşların imdadına koştu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 9 günlük tatilde müdahale ettiği 28 trafik kazasında 72 vatandaşın yaralandığı, 1 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi.

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Alev savaşçıları
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