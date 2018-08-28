Altıeylül’de renkli çalışma

ALTIEYLÜL
Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan Avukatlar caddesinde bulunan çöp konteynerlerini, bordürleri boyayarak renklendirdi. Çalışmalar sonrası açıklama yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Avukatlar Caddesi'nde yapılan asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları yanı sıra cadde üzerine 25 adet 800 litrelik ayak basma ile açılan konteyner konuldu. Bu projemizde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dikkatini çevre bilincine çekmek istedik. Avukatlar Caddemizde başlanan proje ile cadde ve sokaklarda sanatsal etki oluşturacak masal kahramanları, hayvan figürleri, renkli çiçekler, Balıkesir
'e ait objelerle yapılacak boyamalarla çocuklarımızın ilgilerini çekerek çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.