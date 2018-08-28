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Çeşme’de 2 ay boyunca festival coşkusu sürecek

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Çeşme’de 2 ay boyunca festival coşkusu sürecek
ÇEŞME, bayramın hemen ardından gerçekleştirilen 7. Ildır Kültür ve ile birlikte 2 ay boyunca tatilcileri ağırlamaya devam edecek. Çeşme'ye, "9 Durak 9 Deneyim" projesi kapsamında, 1-2 Eylül tarihlerinde , 1-12 Eylül tarihleri arasında 4. , 22-23 Eylül'de 4. ve Sakız Koyunu Şenliği, 6-7 Ekim'de 5. Germiyan Festivali, 20-21 Ekim'de 4. Aşk Festivali gerçekleştirilecek. 3-4 Kasım'da ise düzenlenecek. Festivallerin ilki, Ildır'da gerçekleştirildi. Cumartesi günü Opera Twins adıyla tanınan Didem ve Sinem kardeşler muhteşem bir konser verdi.
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Çeşme’de 2 ay boyunca festival coşkusu sürecek
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