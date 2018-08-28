Çeşme’de 2 ay boyunca festival coşkusu sürecek

ÇEŞME
, bayramın hemen ardından gerçekleştirilen 7. Ildır Kültür ve Sanat Festivali
ile birlikte 2 ay boyunca tatilcileri ağırlamaya devam edecek. Çeşme'ye, "9 Durak 9 Deneyim" projesi kapsamında, 1-2 Eylül tarihlerinde Çiftlik Festivali
, 1-12 Eylül tarihleri arasında 4. Uluslararası Klasik Müzik Akademisi
, 22-23 Eylül'de 4. Ovacık Tarım
ve Sakız Koyunu Şenliği, 6-7 Ekim'de 5. Germiyan Festivali, 20-21 Ekim'de 4. Aşk Festivali gerçekleştirilecek. 3-4 Kasım'da ise Velotürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışları
düzenlenecek. Festivallerin ilki, Ildır'da gerçekleştirildi. Cumartesi günü Opera Twins adıyla tanınan Didem ve Sinem kardeşler muhteşem bir konser verdi.