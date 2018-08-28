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değil, plansızlık öldürür

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Deprem değil, plansızlık öldürür
DEPREM kuşağında bulunan ve ülkemizde, bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Aslında öldürmez; öldüren plansızlık ve mühendislik denetiminden yoksun kontrolsüz yapılmış yapılardır" dedi. İzmir'in bugün itibariyle virajın son dönemecinde olduğunu hatırlatan Nasır, "Acil şekilde bölgesiyle bütüncül planlar yapılmaması halinde yüzde 15 sağlıklı konuta sahip ilimizde, yıkıcı bir depreme bağlı olarak can ve mal kayıpları da yaşanacaktır. Bu dönüşümün gecikmesi halinde oluşacak sonuçların vebali de büyük olacaktır" diye konuştu. Doğru planlama yapılamadığı için İzmir'de yeni arsa üretilemediğinin de altını çizen Necip Nasır, bunun da müteahhitleri adı altında yık - yap sistemine yönlendirdiğini, ancak bunun kentsel dönüşüm değil, bina yenileme olduğunu dile getirdi
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Deprem değil, plansızlık öldürür
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