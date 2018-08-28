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Göztepe, Jarome’yi istiyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Göztepe, Jarome’yi istiyor
SPOR 'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, santrfor transferinde rotayı İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaşlı Vagner Love'u ısrarla isteyen ancak bir türlü hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma zemini bulamayan sarı-kırmızılıların 'la görüşmelere başladığı bildirildi. Son olarak Championship ekiplerinden ekiplerinden forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten Göztepe'nin olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın da İngiliz futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve transferin 2 gün içinde şekilleneceği vurgulandı. Futbola 'te başlayan Jarome, Birmingham, , , Derby County ve Norwich'te top koşturdu. Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan deneyimli golcü, geçen sezon Championship'te çıktığı 35 maçta 7 gol attı. 'de de yıllarca boy gösteren Cameron Jarome, 374 müsabakada 86 gol atmayı başardı.
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Göztepe, Jarome’yi istiyor
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