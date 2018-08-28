Keşfettiği semendere annesinin adını verdi

EGE
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen
, uzun yıllardır Türkiye
'nin dört bir köşesinde sürüngenlerin yaşamını inceliyor. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, kırsal, dağlık ve ormanlık alanlarda yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bugüne kadar 60'ın üzerinde alt tür keşfi yapan Prof. Dr. Göçmen, Muğla
'nın Göcek bölgesinde yeni semender alt türü keşfetti. Göçmen, 2,5 yıl önce keşfettiği, bilimsel incelemeler sonucu yeni alt tür olduğu kesinleşen ve makalesi de yayımlanan yeni alt tür semendere, keşif yaptığı gün kaybettiği annesi Ülfet Göçmen'in adından esinlenerek, 'ulfatae' adını verdi. Göçmen, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Gökçeovacık ya da halk arasında 'ala' olarak da bilinen semenderimizin 2 ayrı taksonu temsil ettiğini ortaya çıkardık. Bu taksona, kaybettiğim anacığımın adını verdik" dedi.