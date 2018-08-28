Köylünün malını köylüye ver başkan

Köy sakini Hüseyin Ünver (75): Bu köyde doğdum bu köyde büyüdüm. Bu zeytinlikteki fidanları biz kendi ellerimizle diktik. Araziyi kendimiz dikimime elverişli hale getirdik. Burasını Hamidiye Köyü'nden genç bir çocuk traktörü ile ücret almadan düzeltti. 3 gün sonra traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Bu zeytinlik bize o çocuğun bir yadigarı, hatırası sayılır. O emaneti başkalarına verdirtmeyiz. Köy malı köylüde kalmalı. Başka yer yok mu da burasını alıp güneş enerjisi kooperatifine veriyorlar. Üstelik köylüye
de danışmıyorlar. Olacak iş değil. Kesinlikle belediye zeytinliği köye kiralamalı. Mehmet Yavaş: Kesinlikle zeytinlik köylüde kalmalı. Bu malın gerçek sahibi belediye değil köylüdür. O nedenle de şartsız koşulsuz köylüde kalmalıdır. İrfan Çataltaş: O arazideki ağaçları kendi ellerimizle imece usulüyle diktik. Bu güne kadar da gözümüz gibi baktık. Kaymakamlık yardım etti etrafına tel örgü çektik. Çok güzel bir yer oldu. O dönem muhtar cebinden de çok para harcadı. Tamam kanunla köy malları belediyelere geçti ama köylünün emeği de kesinlikle göz ardı edilmemeli. Yeri geldi ağaçları kendi ellerimizle tek tek suladık. Bugün ağaçlar büyüdü. Köylüye rağmen burasını başkasına kiraya vermek haksızlık. Eğer yaparlarsa da köylü olarak başlarına dikilir, hesap sorarız. Ceyhan Ablak: Eğer birileri buradan ekmek yiyecekse o birileri mutlaka ve mutlaka o ağaçları diken, büyüten ve bu günlere gelmesine ön ayak olanlar olmalı. Bu ağaçları dikip büyütenler köylüler olduğuna göre zeytinlik kooperatife değil gerçek sahiplerine geri verilmeli. Başkasına vermek kiralamak büyük haksızlık olur. Zafer Zeybek: Bu ağaçları kendi ellerimizle diktik. Hepimizin bu zeytinlikte büyük emekleri var. Bunu göz ardı etmek, zeytinliği kooperatife kiralamak doğru değil. İlla ki kiralayacaklarsa aynı koşullarda köylüye kiralasınlar. Zaten köylünün elinde ne varsa hepsini tek tek aldılar. Bari bu bizde kalsın.