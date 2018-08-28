Mikroalgler güzellik ve kanser için kullanılacak

TEK
hücreli, fotosentez yapabilen, karada ve denizde yaşayabilen çok küçük su bitkicikleri olarak tanımlanan mikroalgler, güzellik kremlerinde, kanser
hücrelerinin küçültülmesinde kullanılacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Gülizar Çalışkan, toksik olmayan ve ekonomik üretimle mikroalglerden nanopartikül üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışkan, "Ürettiğimiz nanopartiküllerin, insan sağlığına olumsuz etkileri olabilecek bakterilerin azaltılması yolunda kullanılabilmesi ve kanser hücreleri üzerine uygulanabilme potansiyellerini de araştırıyoruz. Ülkemiz adına katma değer oluşturabilecek bir ürünü ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.