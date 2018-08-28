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Mikroalgler güzellik ve için kullanılacak

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Mikroalgler güzellik ve kanser için kullanılacak
TEK hücreli, fotosentez yapabilen, karada ve denizde yaşayabilen çok küçük su bitkicikleri olarak tanımlanan mikroalgler, güzellik kremlerinde, hücrelerinin küçültülmesinde kullanılacak. (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Gülizar Çalışkan, toksik olmayan ve ekonomik üretimle mikroalglerden nanopartikül üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışkan, "Ürettiğimiz nanopartiküllerin, insan sağlığına olumsuz etkileri olabilecek bakterilerin azaltılması yolunda kullanılabilmesi ve kanser hücreleri üzerine uygulanabilme potansiyellerini de araştırıyoruz. Ülkemiz adına katma değer oluşturabilecek bir ürünü ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.
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Mikroalgler güzellik ve kanser için kullanılacak
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