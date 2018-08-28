Şarampole devrilen araçta sıkışıp feci şekilde can verdi

ÖDEMIŞ-KIRAZ
yolu Türkönü mevkisinde Samet Şen'in (19) kullandığı 09 RU 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı
görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan
Şen'in cesedi, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karaburun Mordoğan Mahallesi'nde ise belediyeye ait 35 BRN 96 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplayan temizlik işçilerine K.D'nin kullandığı 34 KYR 60 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif, çöp toplayan temizlik işçileri Abdullah Sücan ve Mesut Tuncer ağır yaralandı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.