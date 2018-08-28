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Tatılcıler gıttı gerıye çöplerı kaldı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Tatılcıler gıttı gerıye çöplerı kaldı
MUĞLA'NIN Ula İlçesi'ne bağlı "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde tatillerini ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Ula Belediyesi tarafından bölgede mangal, semaver yakma ve çadır kurmanın yasak olduğunu gösteren tabela asılmasına rağmen atıklar birikti. Belediye ekipleri de gün boyu ormanlık alanda ve sahillerde biriken çöpleri toplamak için çaba gösterdi. Günübirlik tatil için 'den gelen Emre İlkay, 'de çok güzel kıyı ve sahil alanları bulunduğunu söyledi. İnsanların sahip olunan güzelliklerin kıymetini bilmediğini anlatan İlkay, "Özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olması çevreye çöp atmaması gerekiyor. Bizim gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir çevremiz olmalı ve güzelliklerimize sahip çıkmalıyız" dedi. Tatilcilerden Adnan Uslu ise Akyaka'da bayram tatili süresince büyük bir çevre kirliliği oluştuğunu, gelen tatilcilerin çöplerini etrafa saçmalarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Kendilerinin eşiyle bu konuda duyarlı olduğunu vurgulayan Uslu, çöpleri bırakmak için bir süre yürüyüp konteynerlere taşıdıklarını, belediye ekiplerinin de gün boyu alanda çöp topladığını dile getirdi.
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Tatılcıler gıttı gerıye çöplerı kaldı
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