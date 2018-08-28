Yaşar’dan çın’de anadolu ezgılerı

YAŞAR
Üniversitesi ile Çin
'deki Suzhou Üniversitesi arasında üç yıl önce imzalanan protokolle, Türkiye
ile Çin arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için atılan adımlar, iki ülke sanatçılarının verdikleri konserlerle sürüyor. Yaşar Üniversitesi
Müzik Bölümü öğretim görevlileri Payam Gül Susanni'nin koordinatör, Devrim Yeşilpınar'ın da aranjör ve piyanist olarak yer aldığı 'Valise Project' isimli projeyle Çin'de üç ayrı konser düzenlendi. İzmirli sanatçılar solist Evrim Ateşler, Halil Çağlar Serin, Burak Şenışık, Ozan Pars ile Mert İşyar'a, dansçılar Kaan Temizel ve Nazile Aliyeva da eşlik etti. Hepsi birbirinden farklı formda düzenlenen geleneksel Anadolu müzikleri için her parçada ney, ud, buzuki, gitar, akordeon, cura gibi farklı enstrümanlar kullanıldı. Gel Gör Beni Aşk Neyledi'den Selvi Boylum Al Yazmalım'a, Şu Yalta'dan Taş Yükledim'den Ege türkülerine kadar Anadolu ezgilerini Çinli sanatseverler ilgiyle dinledi. Dansçılar da semazen, zeybek gibi danslarla seyirciye keyifli anlar yaşattı.